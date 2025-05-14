Richter Alexander Hold
Folge 210: Dunkles Geheimnis
43 Min.Ab 12
Egbert Geier wird angeklagt, seine thailändische Ehefrau verprügelt zu haben, woraufhin sie in den Main fiel und beinahe ertrank. Ist Geier tatsächlich ein brutaler Schläger oder hütet die Thailänderin ein dunkles Geheimnis?
