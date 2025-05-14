Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Verschleppt

SAT.1Staffel 2Folge 219
Verschleppt

Richter Alexander Hold

Folge 219: Verschleppt

42 Min.Ab 12

1. Fall: Georg Brandstätter soll einen maskierten Rocker dazu angestiftet haben, seine Freundin Andrea Wittmann in eine Halle zu verschleppen, in der sie vor mehreren maskierten Männern strippen musste. Anschließend wurde sie von einem der Männer vergewaltigt. 2. Fall: Mirco Nunnz steht wegen Kindesentziehung und Diebstahl vor Gericht. Er soll in der Münchner Fußgängerzone die zehn Monate alte Tochter von Judith Rühle entführt haben ...

Richter Alexander Hold

