Richter Alexander Hold
Folge 218: Rückfall beim Freigang
42 Min.Ab 12
1. Fall: Ulrich Plott sitzt wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Jetzt soll er bei einem Freigang wieder rückfällig geworden sein. Die Steuerfachgehilfin Sandra Mark behauptet, dass Ulrich Plott sie in der Sauna geschlagen hat und vergewaltigen wollte ... 2. Fall: Der Internist Dr. Holger Schmieder steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Alles sieht danach aus, dass die 14-jährige Lilli Santori im Krankenhaus sterben musste, weil er nicht rechtzeitig auf Station war ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1