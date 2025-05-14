Richter Alexander Hold
Folge 204: Fataler Unfall
42 Min.Ab 12
Heute: Der Abiturient Björn Hagedorn wird beschuldigt in betrunkenem Zustand den Wagen seiner Eltern gegen einen Baum gefahren zu haben. Seine Schulfreundin Inga Theiss wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. Björn bestreitet Alkohol getrunken haben. Und: Der Landwirt Thies Hartwich steht vor Gericht, weil er seine Ex-Frau verprügelt haben soll. Ellen hatte ihrem Ex-Mann eine Kapitalanlage empfohlen, durch die er sämtliche Ersparnisse verlor.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1