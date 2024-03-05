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Richter Alexander Hold

Ans Bett gefesselt

SAT.1Staffel 2Folge 201vom 05.03.2024
Ans Bett gefesselt

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Richter Alexander Hold

Folge 201: Ans Bett gefesselt

40 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12

Livia Monschau wird der fahrlässigen, schweren Brandstiftung beschuldigt. Sie soll ihren Geliebten Mario Schönherr ans Bett gefesselt haben und ihn der Gefahr eines sich ausbreitenden Brandes ausgesetzt haben.

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