Richter Alexander Hold
Folge 203: Öffentliche Beschuldigung
43 Min.Ab 12
1. Fall: Die Kindergärtnerin Manuela Kraus beschuldigt in aller Öffentlichkeit den allein erziehenden Vater Friedrich Lübcke, dass er seine Tochter sexuell missbraucht hätte. 2. Fall: Die Altenpflegerin Heike Frisch ist des Diebstahls und der Körperverletzung angeklagt. Sie wurde von Matthias Heimann beim Stehlen von 20 Euro aus dem Geldbeutel seiner Oma erwischt. Sie schlug wie besessen mit einem Kerzenständer auf ihn ein.
