Richter Alexander Hold
Folge 221: Nervenzusammenbruch
42 Min.Ab 12
1. Fall: Mario Retzer steht bereits zum zweiten Mal wegen Körperverletzung vor Gericht, weil er dafür verantwortlich sein soll, dass seine Exfreundin Isa durch monatelangen Psychoterror einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. 2. Fall: Der Schüler Kilian Lallinger ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Nachdem sein Vater ihn zum Sex mit einer Prostituierten zwingen wollte, soll er die Prostituierte Rosi Manzano brutal gegen eine Wand gestoßen haben.
