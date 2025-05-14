Richter Alexander Hold
Folge 224: Heimlich beim Sex gefilmt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die Prostituierte Sonia Pullmann soll ihre Kollegin Anke Sonne heimlich beim Sex mit einem Freier gefilmt und das Video dann im Internet vertrieben haben. 2. Fall: Der HIV-positive Sascha Bachmann soll seine Bekannte Daphne Jahn nach einem Streit vergewaltigt und die junge Frau mit dem tödlichen Virus infiziert haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1