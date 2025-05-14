Richter Alexander Hold
Folge 243: Zurückgelassen im Wald
41 Min.Ab 12
1. Fall: Horst Singer ist angeklagt, die Kellnerin Jasmin Tauber verletzt und blutend im Wald zurückgelassen zu haben. Erst Stunden später verständigte er einen Rettungswagen. 2. Fall: Das Starlet Maja Kemp ist wegen Verleumdung angeklagt: Sie behauptet, mit dem Politiker Elmar Schäfer eine heiße Affäre gehabt zu haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1