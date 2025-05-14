Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Nackt auf dem Kreuzfahrtschiff

SAT.1Staffel 2Folge 250
Nackt auf dem Kreuzfahrtschiff

Richter Alexander Hold

Folge 250: Nackt auf dem Kreuzfahrtschiff

42 Min.Ab 12

1. Fall: Reiner Harbach soll während seiner Hochzeitsreise auf einem Kreuzfahrtschiff den Schiffsoffizier Markus Tellmann verprügelt haben. Verlor Rainer Harbach die Nerven, weil er ihn nackt mit seiner jungen Ehefrau erwischte? 2. Fall: Der Angeklagte Thomas Sanders wird beschuldigt, seine Frau mit kochendheißem Wasser übergossen haben, wodurch sie schwerste Verbrennungen erlitt.

