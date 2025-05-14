Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 251
42 Min. Ab 12

1. Fall: Hans-Herbert Schröder, Manager einer Dicken-Stripteasegruppe, soll seiner Stripperin Belinda Heinzmann Kortison verabreicht haben, um ihre Diätpläne zu verhindern. 2. Fall: Ralf Krüger ist angeklagt, die Alkoholentziehungskur seiner Tochter Lisa gestört zu haben, indem er sie zum Trinken verführte - Lisa wurde auch tatsächlich rückfällig.

