Richter Alexander Hold
Folge 252: Rache eines Bruders
41 Min.Ab 12
1. Fall: Bernd Grünberg ist angeklagt, seinem Bruder Volker nicht geholfen zu haben, als der nach einem gemeinsamen Feuerstunt in Flammen stand. Volker erlitt dabei schwere Verbrennungen. 2. Fall: Die frisch vermählte Sandra Weiler soll den Motorradhelm ihres Ehemanns Klaus so mit Klebstoff präpariert haben, dass der Helm am Kopf festklebte und operativ entfernt werden musste.
