Richter Alexander Hold
Folge 258: Streit auf Junggesellinnenabschied
42 Min.Ab 12
1. Fall: Lara Schütz soll an ihrem Junggesellinnenabschied ihre Trauzeugin Sabine Fricke mit Hilfe einer Champagnerflasche niedergeschlagen haben. Welche Rolle spielte ein Stripper bei dem rätselhaften Streit der ehemals besten Freundinnen? 2. Fall: Markus Bimberg soll die 16-jährige Freundin seiner Tochter sexuell belästigt haben. Seine eigene Ehefrau Doris belastet ihn stark.
