Richter Alexander Hold
Folge 271: Brautentführung
42 Min.Ab 12
1. Fall: Raoul Keller soll während einer Hochzeit auf Martinique die Braut entführt und vergewaltigt haben. Er selbst behauptet, an die Tatzeit keine Erinnerung zu haben. 2. Fall: Jürgen Altmann soll seine Frau Nina gefoltert und dabei fast in der Badewanne ertränkt haben.
