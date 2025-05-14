Richter Alexander Hold
Folge 291: Ausgelacht
42 Min.Ab 12
1. Fall: Steffen Zander soll seine Angestellte Judith Müller mit einem Küchenmesser niedergestochen haben. War er wütend, weil sie ihn auslachte, als er ihr kündigte oder hat er mit dem brutalen Überfall gar nichts zu tun? 2. Fall: Simon Schöndorf steht vor Gericht, weil er seinen besten Freund Pierre Heilbach mit dem Auto angefahren haben soll. Verlor der Angeklagte die Nerven, weil er herausfand, dass seine Mutter die Geliebte seines besten Freundes ist?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1