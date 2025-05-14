Richter Alexander Hold
Folge 301: Falsche Vorhersage
43 Min.Ab 12
1. Fall: Bastian Kampmann soll die Wahrsagerin Regina Möller wegen einer falschen Vorhersage zusammengeschlagen haben. 2. Fall: Der Boygroup-Fan Nora Glässner soll ihren Star Alex Menke zum Sex gezwungen haben. Sie behauptet jedoch, sie werde von ihm geliebt und erwarte ein Kind von ihm. Alex Menke streitet ab, freiwillig mit ihr geschlafen zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1