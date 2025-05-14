Richter Alexander Hold
Folge 306: Familientragödie
41 Min.Ab 12
Der Angeklagte Patrick Seitz soll versucht haben, seinen schwerreichen Vater zu erschießen, weil dieser drohte, ihn zu enterben. Gab es diese Drohung wirklich oder steckt ein anderes Geheimnis hinter dieser Familientragödie?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1