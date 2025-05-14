Richter Alexander Hold
Folge 309: Angriff mit Baseballschläger
42 Min.Ab 12
1. Fall: Volker Schmitz soll den insolventen Bauunternehmer Friedrich Lindner vor dessen Villa mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen haben. 2. Fall: Milan Pilicz ist angeklagt, die Prostituierte Liliane Haussmann mit seinem Auto angefahren und schwer verletzt zu haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1