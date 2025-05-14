Richter Alexander Hold
Folge 314: Die Skandalklinik
41 Min.Ab 12
Die Ärztin Dr. Maria Thaler wird beschuldigt, Patienten und Kollegen einer Privatklinik verführt und dann erpresst zu haben. Wollte sie sich auf Kosten der Männer bereichern oder versuchen ihre Opfer, mit einer vorgetäuschten Erpressung selbst etwas zu verheimlichen?
