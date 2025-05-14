Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 2Folge 327
Folge 327: Mord vor laufender Kamera

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Der Comedian Andreas Oberer ist des Mordes an Horst Pfeiffer angeklagt, weil er seinen Showpartner während eines Sketches im Fernsehstudio erschossen hat. Angeblich wusste der Angeklagte nicht, dass der Colt mit echter Munition geladen war. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Mord vor laufender Kamera?

