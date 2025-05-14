Richter Alexander Hold
Folge 327: Mord vor laufender Kamera
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der Comedian Andreas Oberer ist des Mordes an Horst Pfeiffer angeklagt, weil er seinen Showpartner während eines Sketches im Fernsehstudio erschossen hat. Angeblich wusste der Angeklagte nicht, dass der Colt mit echter Munition geladen war. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Mord vor laufender Kamera?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1