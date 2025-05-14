Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 2Folge 328
Folge 328: Ich weiß, dass du lebst

42 Min.Ab 12

Oliver Dardeck soll den Millionärssohn Felix Jelltin erschlagen und im Mittelmeer versenkt haben. Die Leiche von Felix Jelltin wurde jedoch nie gefunden. Ist Oliver Dardeck ein kaltblütig planender Mörder oder lebt der Vermisste tatsächlich noch?

