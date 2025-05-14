Richter Alexander Hold
Folge 328: Ich weiß, dass du lebst
42 Min.Ab 12
Oliver Dardeck soll den Millionärssohn Felix Jelltin erschlagen und im Mittelmeer versenkt haben. Die Leiche von Felix Jelltin wurde jedoch nie gefunden. Ist Oliver Dardeck ein kaltblütig planender Mörder oder lebt der Vermisste tatsächlich noch?
