Richter Alexander Hold
Folge 343: Der Nachtwächter
41 Min.Ab 12
Herbert Sollner soll Udo Kiesling in der Sauna einer Kurklinik eingesperrt haben, so dass er unter großen Qualen starb. Beging Herbert Sollner diesen Mord, weil sich die Frau des Opfers weigerte, Telefonsexgespräche mit ihm zu führen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1