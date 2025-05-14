Richter Alexander Hold
Folge 344: Katzenliebhaber/Der Trinker
42 Min.Ab 12
1. Fall: Holger Steigler soll seine Kollegin Julia Boslowski bei den Vorbereitungen zu einer Hochzeitsfeier mit einem Schlafmittel wehrlos gemacht und dann in seiner Wohnung vergewaltigt haben. 2. Fall: Katharina Weigl sitzt auf der Anklagebank, weil sie ihren Untermieter mit einer Bierflasche niedergestreckt haben soll. Welche Rolle spielt dabei ihr 14-jähriger Sohn?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1