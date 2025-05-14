Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Benzin und Feuer

SAT.1Staffel 2Folge 349
Folge 349: Benzin und Feuer

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Zirkusdirektor Fred Schupp steht wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht, weil er das Paraffin des Feuerspuckers Jochen Vollack gegen Benzin ausgetauscht haben soll. Dadurch verbrannte sich der Artist während einer Vorstellung den gesamten Mundbereich.

SAT.1
