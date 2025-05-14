Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der entführte Ehemann

SAT.1Staffel 2Folge 350
Der entführte Ehemann

Folge 350: Der entführte Ehemann

42 Min.Ab 12

Die Prostituierte Hella Bergmann und ihr Zuhälter Ronnie Schreiber sollen den reichen Geschäftsmann Paul Weingerber in eine Waldhütte verschleppt und dort bei Wasser und Brot gefangen gehalten haben. Die Ehefrau des Opfers sollte 250 000 Euro Lösegeld zahlen.

