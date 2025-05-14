Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Musik im Planschbecken/Die Detektivin

SAT.1Staffel 2Folge 356
Musik im Planschbecken/Die Detektivin

Richter Alexander Hold

Folge 356: Musik im Planschbecken/Die Detektivin

42 Min.Ab 12

1. Fall: Hat die Sängerin Silja Peters die Studiogeräte des Musikproduzenten Fred Schwab mit Honig zerstört? Oder denkt Fred Schwab sich das nur aus, um die Versicherungssumme zu kassieren? 2. Fall: Die Privatermittlerin Nadja Hattner soll ihren Auftraggeber Lukas Denninghof aus Geldgier vom Balkon eines Hotels gestoßen haben. Das Opfer liegt seitdem im Koma.

