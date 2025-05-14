Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Callboy in Gefahr

SAT.1Staffel 2Folge 358
Folge 358: Callboy in Gefahr

43 Min.Ab 12

1. Fall: Joana Behrendt soll einen Callboy sieben Stunden lang in ihrem Swimmingpool eingesperrt haben, indem sie den Pool mit einer elektrischen Plane verschloss. 2. Fall: Die 14-jährige Annika wurde mit 70 Exstasy-Pillen von der Polizei erwischt. Sie behauptet, dass ihr Adoptivbruder Robin sie loswerden will und ihr deswegen die Drogen untergeschoben hat.

