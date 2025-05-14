Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Erotische Nachhilfe/Der Überfall

SAT.1Staffel 2Folge 360
Folge 360: Erotische Nachhilfe/Der Überfall

42 Min.Ab 12

1. Fall: Christa Wittmann soll Thomas Vogel, dem Nachhilfelehrer ihrer Tochter, mit einem Zirkel in die Wange gestochen haben, als sie die beiden beim Sex erwischte. 2. Fall: Die 18-jährige Arbeitslose Julia Schneider wird beschuldigt, den neuen Freund ihrer Mutter in seiner Tankstelle überfallen zu haben.

