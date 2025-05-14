Richter Alexander Hold
Folge 363: Mädchenhandel
42 Min.Ab 12
Andreas Reimers soll das russische Au-pair-Mädchen Olga Kirstinowa von dem obersten Balkonfenster seines Hauses gestoßen haben. Andreas Reimers gilt als sehr aggressiv und hat Olga immer wieder schwer misshandelt.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1