Richter Alexander Hold
Folge 379: Teure Liebe
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Heiratsvermittler Klaus Berka ist des Wuchers angeklagt. Sein in Bezug auf Frauen noch sehr unerfahrener Kunde Oliver Krohner bezahlte dem Angeklagten 20.000 Euro, damit er eine hübsche junge Dame kennen lernt. 2. Fall: Andreas Neufel soll in Anika Steffensens Wohnung heimlich eine Kamera installiert und sie und ihren Freund Dirk Rüßen beim Sex gefilmt haben. Er behauptet jedoch, die Filme auf dem Schwarzmarkt gekauft zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1