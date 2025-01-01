Richter Alexander Hold
Folge 868: Einsamer Vater
45 Min.Ab 12
Andrea wurde in ihrer Wohnung erdrosselt und anschließend in einen Müllsack verpackt in den Wald gebracht. Wollte ihr Mitbewohner Reiner sie zum Schweigen bringen, damit sie seine Drogengeschäfte nicht auffliegen lässt oder ist ihr vorbestrafter Ex-Freund wieder ausgerastet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1