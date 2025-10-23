Richter Alexander Hold
Folge 825: Tödliche Eifersucht?
46 Min.Ab 12
Christian soll seine Freundin Denise in deren Wohnung mit einem Kissen erstickt haben, nachdem er erfahren hatte, dass seine Freundin sich im Internet zum Sex mit anderen Männern verabredet. Der Angeklagte behauptet allerdings, er habe seine Freundin bereits tot aufgefunden...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
