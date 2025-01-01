Richter Alexander Hold
Folge 829: Brutaler Brandanschlag
46 Min.Ab 12
Wolfgang wird vorgeworfen, einen Brandanschlag auf einen türkischen Imbiss verübt zu haben. Ist das Motiv Ausländerfeindlichkeit oder war ein Eifersuchtsdrama Auslöser der Tat, bei der Melike, die Schwester des Besitzers, schwere Brandwunden davontrug?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1