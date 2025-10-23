Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 5Folge 834
45 Min.Ab 12

Callboy Dennis soll seine Kundin, die reiche Societyreporterin Stefanie, in ihrer Badewanne ertränkt haben. War er in seine Kundin verliebt und hat sie in rasender Eifersucht getötet? Oder haben die obszönen Fotos, die in der Kamera des Opfers gefunden wurden, eine falsche Freundin zur Mörderin gemacht?

