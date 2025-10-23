Richter Alexander Hold
Folge 839: Lehrer auf Ecstasy / Abzocke
46 Min.Ab 12
1. Fall: Auf dem Schulfest hat sich der Lehrer Björn vor allen Schülern ausgezogen und Ballermann-Lieder gegrölt. Schuld daran war Ecstasy, das in seinen Apfelsaft geschüttet wurde. Hat er sich die Droge selbst ins Getränk gemischt, um Spaß zu haben? 2. Fall: Fabian behauptet, von seiner Ex-Freundin Juliane finanziell abgezockt worden zu sein, er soll deshalb versucht haben, die gemeinsame Villa von Juliane und ihrem frischgebackenen Ehemann Carsten auszurauben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1