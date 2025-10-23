Richter Alexander Hold
Folge 832: Das Geheimnis der Schwester
45 Min.Ab 12
Verena soll versucht haben, Michael, den Freund ihrer Schwester, mit ihrem Auto zu überfahren. Wollte sie verhindern, dass er ihre Schwester weiterhin verprügelt? Oder steckt vielleicht ein Angestellter des Opfers hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Richter Alexander Hold
