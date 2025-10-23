Richter Alexander Hold
Folge 838: Die schwarze Acht
45 Min.Ab 12
Marion soll versucht haben, ihren Geliebten David zu vergiften und mit Billardkugeln zu attackieren. Fühlte sich die 24-Jährige betrogen, nachdem aufflog, dass David gar nicht verheiratet ist? Oder steckt eine weitere Liebschaft hinter dem Anschlag auf den Frauenhelden?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1