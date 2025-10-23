Richter Alexander Hold
Folge 833: Mutterliebe
45 Min.Ab 12
Brigitte ist angeklagt, sich in die WG der Angeklagten Lucy, in der auch ihre Tochter Astrid wohnt, eingeschlichen zu haben, um zu beweisen, dass sich die Mitbewohner ihrer Tochter im Zuhälter- und Drogenmilieu bewegen. Nach einem Streit soll Lucy die junge Mutter in den Stadtpark verfolgt und dort auf das wehrlose Opfer eingeschlagen haben.
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
12
