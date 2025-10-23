Happy Slapping / Der Jogger Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 827: Happy Slapping / Der Jogger Teil 2
46 Min.Ab 12
1. Fall: Thorsten sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er wird beschuldigt, den Immobilienmakler Diego aus Habgier erschossen zu haben. Aber handelt es sich bei der Leiche wirklich um Diego? 2. Fall: Die pensionierten Polizisten Max und Berthold sind angeklagt, in Roberts Wohnung eingedrungen zu sein und ihm Haschisch "untergejubelt" haben. Wollten die beiden Rentner den Beweis für Roberts Drogenkarriere liefern?
