Rache unter Schülern / HeiratsversprechenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 837: Rache unter Schülern / Heiratsversprechen
45 Min.Ab 12
1. Fall: Klaudius und Silvio sollen ihre Mitschülerin Rebecca nackt an einen Baum gefesselt und ihr eine Flasche Wodka eingeflößt haben. Wollten sie ihr Klaudius' Schulverweis heimzahlen? 2. Fall: Svenja wird beschuldigt, Rainer um 80.000 Euro betrogen zu haben, indem sie ihm wahrheitswidrig versprochen hatte, ihn zu heiraten. Sie behauptet, das Geld sei ein Geschenk von ihm gewesen. Will Rainer das Geld nur zurück, weil sein Sohn jetzt mit Svenja liiert ist?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1