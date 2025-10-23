Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Rache unter Schülern / Heiratsversprechen

SAT.1Staffel 5Folge 837
Rache unter Schülern / Heiratsversprechen

Richter Alexander Hold

Folge 837: Rache unter Schülern / Heiratsversprechen

45 Min.Ab 12

1. Fall: Klaudius und Silvio sollen ihre Mitschülerin Rebecca nackt an einen Baum gefesselt und ihr eine Flasche Wodka eingeflößt haben. Wollten sie ihr Klaudius' Schulverweis heimzahlen? 2. Fall: Svenja wird beschuldigt, Rainer um 80.000 Euro betrogen zu haben, indem sie ihm wahrheitswidrig versprochen hatte, ihn zu heiraten. Sie behauptet, das Geld sei ein Geschenk von ihm gewesen. Will Rainer das Geld nur zurück, weil sein Sohn jetzt mit Svenja liiert ist?

