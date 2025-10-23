Richter Alexander Hold
Folge 828: Trügerischer Schein
45 Min.Ab 12
Sven und Luigi sollen Margit unter Anwendung der Nigeria-Connection-Methode um 30.000 Euro betrogen haben. Ist Luigi der Auftraggeber und hat Sven wichtige Informationen über seine Verflossene und ihren Onkel zukommen lassen? Oder will Margit ihren Ex-Mann hinter Gittern sehen und sein neues Glück zerstören?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1