Richter Alexander Hold
Folge 875: Villa auf Sylt
45 Min.Ab 12
Sabine und Ingolf sollen den vermögenden Tim in seiner Villa auf Sylt ausspioniert, ausgeraubt und dann umgebracht haben - die Witwe hatte keine Ahnung, dass ihr Mann ein Doppelleben führt. Während sie mit Zusatzschichten versuchte, die Haushaltskasse aufzubessern, verprasste Tim einen millionenschweren Spielbankgewinn mit exzessiven Partys und Mädchen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1