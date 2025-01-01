Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mördergroupie

Folge 979: Mördergroupie

46 Min.Ab 12

Carolin soll den Chauffeur Robert nachts mit einem Messer niedergestochen haben. Handelte sie im Auftrag ihres Freundes, der dank Roberts Aussage eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes absitzt? Oder wurden ihm seine Verbindungen zur italienischen Mafia zum Verhängnis?

