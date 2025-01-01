Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Night Calls

SAT.1Staffel 7Folge 1219
Night Calls

Night CallsJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1219: Night Calls

45 Min.Ab 12

Musste der Radiomoderator Udo sterben, weil er in seiner "Kummerkasten"-Sendung der Freundin seines Praktikanten Erik geraten hatte, ihren Freund zu verlassen? Hat ihn Erik deshalb mit einer Bierflasche niedergeschlagen, wobei Udo unglücklich fiel und sich das Genick brach?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen