Richter Alexander Hold

Das Marzipanschwein

SAT.1Staffel 7Folge 1224
Das Marzipanschwein

Richter Alexander Hold

Folge 1224: Das Marzipanschwein

45 Min.Ab 12

Miriam soll ein Marzipanschwein hergestellt und mit Zyankali gefüllt haben. Anschließend hat sie es angeblich als Neujahrsgeschenk getarnt dem Wirt Erwin vor seine Gaststätte gelegt - der Mann starb nach dem Verzehr. Die alleinerziehende Miriam hat ihn für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht haben, der nach einem in dem Wirtshaus veranstalteten Wetttrinken gestorben war ...

SAT.1
