Der Eid des HippokratesJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1237: Der Eid des Hippokrates
45 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Der vermögende Arzt Thomas König ist angeklagt, seinen früheren Studienkollegen Kai Wendler getötet zu haben, als er ihn nackt in seinem Ehebett erwischte. Kai hatte bis dahin vier Monate bei der Arztfamilie gelebt. Ist Thomas ausgerastet, weil er dachte, dass er ein Verhältnis mit seiner Ehefrau hat? Was hat Udo Häusler, der Freund von Kai, der kurz vor dem Mord aus dem Knast entlassen wurde, mit der Sache zu tun?
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Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold