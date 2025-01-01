Richter Alexander Hold
Folge 1242: Heiß und fettig
45 Min.Ab 12
Eine Wirtin wird beschuldigt, aus Wut und Eifersucht eine Prostituierte mit Frittierfett verbrüht zu haben. Sind ihr die Sicherungen durchgebrannt, weil das Opfer den noch ausstehenden Lohn, den der Ehemann der Angeklagten angehäuft hatte, kassieren wollte?
