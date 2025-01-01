Richter Alexander Hold
Folge 1256: Eine pfundige Wette
45 Min.Ab 12
Der übergewichtige Boris Klausenthal bricht im Fitnesscenter zusammen und erleidet einen Herzinfarkt. Seine Trainerin wird angeklagt, dem Diabeteskranken als Appetitzügler Amphetamine ins Getränk gemischt zu haben, um eine Wette zu gewinnen. Oder fand das Opfer an seiner hübschen Trainerin Gefallen und nahm die Drogen selbst, damit seine Pfunde schneller purzeln?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1