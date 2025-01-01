Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der falsche Verlobte

SAT.1Staffel 7Folge 1267
Der falsche Verlobte

Der falsche Verlobte Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1267: Der falsche Verlobte

45 Min.Ab 12

Stefan wird beschuldigt, seine Chefin Silke im Reitstall niedergeschlagen zu haben, weil sie ihm gekündigt hatte. Um das Ganze wie einen Unfall aussehen zu lassen, soll er einen Hengst so gereizt haben, dass er wild auf die am Boden liegende ohnmächtige Frau eintrat. Silke ist knapp dem Tod entronnen und glaubt, dass der Verlobte ihrer an Gedächtnisverlust leidenden Schwester dahinter steckt...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen