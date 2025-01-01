Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die tödliche Wildschweinjagd

SAT.1Staffel 7Folge 1285
Die tödliche Wildschweinjagd

Richter Alexander Hold

Folge 1285: Die tödliche Wildschweinjagd

45 Min.Ab 12

Dem 20-jährigen Thomas Bittner wird vorgeworfen, versehentlich Lukas Egger bei einer Jagd erschossen zu haben. Sein eigentliches Opfer hätte laut Anklage Siegfried Kaufmann, der Vater seiner Freundin, sein sollen. Verwechselte Thomas die beiden Männer tatsächlich im dichten Frühnebel?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

